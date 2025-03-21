Федерация борьбы России заявила о подготовке серии встреч со сборной США

Федерация борьбы России заявила о подготовке двухсерийной встречи со сборной США

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) на своей странице во «Вконтакте» заявила о подготовке двухсерийной матчевой встречи со сборной США.

Предполагается что мини-турниры по вольной борьбе пройдут по разу на территории каждой из участвующих стран. В ФСБР уточнили, что это делается в рамках оздоровления общей атмосферы российско-американских политических отношений.

«Матчевые встречи в формате "стенка на стенку" между командами США и России всегда вызывали неподдельный интерес у мирового спортивного сообщества, однако подобные встречи не проводились с 2017 года», — заявили в ФСБР.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).