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07:00, 21 марта 2025Россия

Губернатор заявил о попытке массированной атаки ВСУ на российский регион

Волгоградский губернатор Бочаров: ВСУ предприняли попытку массированной атаки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную попытку атаки на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

«Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области», — написал губернатор.

Он добавил, что беспилотники перехватили и нейтрализовали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны. Никто, предварительно, не пострадал. Повреждения получил хозяйственный объект одного из частных домовладений.

В ночь с 19 на 20 марта массированной атаке подверглась Саратовская область, где пострадали 10 человек. По данным Минобороны, над регионом за ночь сбили 54 беспилотника, в регионе произошло возгорание на аэродроме.

ЖЗЛ
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