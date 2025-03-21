Курс рубля назвали сравнительно стабильным

Заботкин: Волатильность курса рубля осложняет стабилизацию инфляционных ожиданий

Говорить о том, что произошедшее в начале года укрепление рубля является систематическим, пока преждевременно. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, слова которого приводит ТАСС.

В ЦБ также отметили, что курс рубля со значительными колебаниями, на которые влияют внешние обстоятельства, «на самом деле сравнительно стабилен». Назвавший его таким Заботкин указал, что, если посмотреть на динамику стоимости валют «через призму не трех-четырех недель, а последнего года», то можно увидеть, что курс «находится примерно там же, где он был летом прошлого года».

Также он согласился, что значительная волатильность курса осложняет стабилизацию инфляционных ожиданий в стране.

Ранее в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина высказалась о том, что российская экономика находится в зоне повышенной неопределенности, что связано в том числе с внешними условиями.

Курс российской валюты к американской рос в последнее время на геополитическом оптимизме, приближаясь к 80 рублям за единицу, однако на этой неделе, в контексте новостей по поводу ситуации с переговорами по украинскому конфликту и ожиданий от них, доллар скорректировался в район 84-85.