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15:59, 21 марта 2025Экономика

Набиуллина высказалась о ситуации с российской экономикой

Набиуллина: Российская экономика находится в зоне повышенной неопределенности
Дмитрий Воронин

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российская экономика находится в зоне повышенной неопределенности, что связано в том числе с внешними условиями. Соответствующий комментарий главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной по поводу текущей ситуации приводит ТАСС.

Высказывания председателя Банка России прозвучали на пресс-конференции по итогам совета директоров регулятора, решившего 21 марта сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых.

В пресс-релизе ЦБ, опубликованном ранее в пятницу, основные проинфляционные риски для экономики страны связали с сохранением отклонения от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли.

Сообщение по поводу ключевой ставки Центробанк сопроводил в пятницу сигналом, для которого использовал необычную формулировку, выглядящую менее жесткой, чем ранее, но существенно более жесткой, чем нейтральная. По словам аналитиков, речь в данном случае идет об изложенном более понятным языком том же, что и прежде умеренно-жестком сигнале. Сама Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки, но отметила, что ее вероятность сейчас снизилась.

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