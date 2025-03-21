Лавров похвалил Путина за умение вести честную дипломатию

Президент России Владимир Путин умеет вести прямые и честные переговоры, он всегда готов к диалогу, даже с лидерами недружественных стран. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда», которое опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Президент Путин — однозначно приверженец честной и прямой дипломатии. Он всегда разговаривал, продолжает разговаривать и готов разговаривать со всеми, в том числе и с лидерами стран Запада, которые обвиняют его во всех грехах. Те же самые Макроны, Шольцы (президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул министр.

21 марта Сергею Лаврову исполнилось 75 лет. В этот же день Владимир Путин подписал указ о награждении дипломата высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. В документе отмечается, что министр получил награду за выдающиеся заслуги перед Отечеством и огромный вклад в разработку и реализацию российского внешнеполитического курса.