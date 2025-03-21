Путин спрашивал Ушакова об отношениях с Лавровым перед назначением главы МИД

21 марта день рождения отмечает министр иностранных дел России Сергей Лавров — главе МИД исполнилось 75 лет. В этот день помощник президента РФ Юрий Ушаков вспомнил разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся в 2004 году перед назначением Лаврова на нынешнюю должность.

По словам Ушакова, тогда он сопровождал главу государства в Нью-Йорке и обсуждал с ним российско-американские отношения. Тот попросил его оценить кандидатуру Лаврова, спросив об их отношениях. Отвечая на вопрос, Ушаков сказал, что среди людей, занимающих те или иные руководящие посты в центральном аппарате и в загранучреждениях, Лавров «самый талантливый, способный и самый яркий».

Руководитель так кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил. Поэтому для меня не было неожиданностью, когда в марте 2004 года Сергей Викторович был назначен министром Юрий Ушаков помощник президента России

В Европе назвали чувство юмора Лаврова особенным и отметили его притягательность

В день рождения российского министра впечатлениями от общения с ним поделились на Западе. Так, экс-глава МИД Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль считает, что Лавров обладает совершенно особенным чувством юмора. Рассказывая об этом, она вспомнила случай, произошедший в июне 2018 года, когда он сопровождал Путина во время визита в Австрию. Тогда спикер австрийского парламента сделал оскорбительное заявление во время обеда. Он сказал, что Россия якобы постоянно вторгается и вмешивается в дела других государств. «Путин повернулся к Лаврову и спросил его: "Мы вторгаемся в другие страны?" Лавров ответил: "Нет, мы не вторгаемся". На что президент поинтересовался: "А за что я вам тогда плачу?"» — вспомнила Кнайсль.

Она отметила, что после фразы российского лидера Лавров рассмеялся, таким образом «очень легко и с юмором отреагировав на глупые заявления». Она подчеркнула, что только очень умные люди обладают таким чувством юмора.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В свою очередь, французская журналистка Селия дэ Лаварен рассказала, что глава МИД РФ в бытность работы постпредом при ООН запомнился ей своей харизмой и отметила его притягательность. По ее словам, образ дипломата завораживал, поэтому журналистки стремились занять лучшие места на его пресс-конференциях.

Я должна сказать, что девушки, они были готовы на все, чтобы сидеть в первом ряду, когда он давал пресс-конференцию, и я, конечно, была одной из них. В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех Селия дэ Лаварен французская журналистка

В свой день рождения Лавров удостоился высоких наград

21 марта Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Лаврова высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. В документе отмечается, что министр получил награду за выдающиеся заслуги перед Отечеством и огромный вклад в разработку и реализацию российского внешнеполитического курса.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Кроме того, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Лаврова ордена Александра Невского за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Патриарх поблагодарил главу внешнеполитического ведомства за многолетнее и плодотворное сотрудничество МИД с РПЦ и пожелал, чтобы дальнейшее взаимодействие и дальше способствовало «укреплению подлинного суверенитета России и упрочению ее лидерских позиций в мире».

Глава внешнеполитического ведомства занимает этот пост 22-й год — дольше всех в нынешнем кабинете министров. Лавров также известен тем, что пишет стихи. Он стал автором гимна Московского государственного института международных отношений. Летом 2020 года вышел сборник его стихов «Последний компромисс с богом. Избранные стихи» с параллельным переводом на македонский язык.