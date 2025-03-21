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22:50, 21 марта 2025Мир

Лавров раскрыл особенность переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

Лавров: Переговоры между РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля прошли без подготовки
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Переговоры между делегациями Соединенных Штатов Америки и России 18 февраля проходили без подготовки. Такую особенность встречи раскрыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному», его слова приводятся на сайте МИД России.

Как отметил Лавров, российская сторона исходила из того, что отношения между РФ и США «обрубал» не нынешний президент Дональд Трамп, а его предшественник Джо Байден, однако «это одна страна».

«Дональд Трамп это прекрасно осознавал и позвонил сам. (...) Затем в ходе телефонного разговора, по его предложению, договорились встречаться в Эр-Рияде. Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею в виду двусторонней», — уточнил Лавров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова классным мужиком. Он отметил вовлеченность министра во все международные дела.

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