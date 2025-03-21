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21:30, 21 марта 2025Мир

В Кремле назвали Лаврова классным мужиком

Помощник президента Ушаков заявил, что Лавров классный мужик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anushree Fadnavis / TPX / Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова классным мужиком. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда», передает ТАСС.

Он отметил вовлеченность министра во все международные дела. «Спроси у него, что сейчас творится в Мьянме — он тебе скажет. Что творится в Чили — он тоже расскажет. Вообще, если два слова найти, какими я могу его охарактеризовать, — классный мужик», — поделился Ушаков.

Ранее Юрий Ушаков вспомнил разговор с российским лидером Владимиром Путиным перед назначением Лаврова. По его словам, глава государства попросил его оценить кандидатуру Лаврова, спросив об их отношениях. В ответ Ушаков отметил, что среди людей, занимающих те или иные руководящие посты в центральном аппарате и в загранучреждениях, Лавров «самый талантливый, способный и самый яркий».

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