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21:11, 21 марта 2025Из жизни

Министр по делам детей совратила 15-летнего подростка и родила ему ребенка

Министр по делам детей Исландии Тоурсдоуттир совратила 15-летнего подростка
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Исландии ушла в отставку министр по делам детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир. Об этом сообщает BBC News.

Тоурсдоуттир призналась, что более 30 лет назад у нее были романтические отношения с 15-летним подопечным. В то время ей было 22 года, она работала в религиозной организации. Там она и познакомилась с подростком, которого затем совратила. Спустя год Тоурсдоуттир родила ребенка.

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир утверждает, что получила достоверную информацию об этом случае лишь в четверг, 20 марта. Она немедленно вызвала Тоурсдоуттир в свой кабинет. После разговора Тоурсдоуттир решила подать в отставку.

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Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир 58 лет. Она родилась в Рейкьявике и до политической карьеры работала учительницей. В 2021 году ее избрали в парламент Исландии. В декабре 2024 года Тоурсдоуттир вошла в правительство и возглавила Министерство образования и по делам детей.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Юта Мэлори Нильсон арестовали за совращение 15-летнего ученика. 28-летняя женщина состояла в неподобающих отношениях с подростком на протяжении двух лет.

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