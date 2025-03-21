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18:11, 21 марта 2025Россия

Нательная камера британского наемника сняла его захват армией России под Суджей

RT опубликовал видео, снятое наемником Андерсоном во время захвата армией России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео, снятое британским наемником Джеймсом Скоттом Рисом Андерсоном (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ноябре 2024 года во время его захвата Российской армией под Суджей Курской области, куда иностранец вторгся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал телеканал RT.

На кадрах, снятых нательной камерой GoPro, видно, как группу Андерсона берут в кольцо российские бойцы. Со всех сторон слышна стрельба. «Я пристрелю их!» — говорит Андерсон сослуживцам (перевод с английского «Ленты.ру»). Однако бойцы 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России подходят вплотную к солдатам ВСУ и требуют лечь на землю, после чего разоружают.

Ранее российский суд приговорил Андерсона к 19 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область. Наемника признали виновным по уголовным статьям о теракте и наемничестве. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

На допросе британец пояснил, что отправился воевать на стороне ВСУ после того, как его отца посадили в тюрьму. Как выяснилось, Андерсон занимался корректировкой действий украинских солдат.

ЖЗЛ
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