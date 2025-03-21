Нательная камера британского наемника сняла его захват армией России под Суджей

RT опубликовал видео, снятое наемником Андерсоном во время захвата армией России

В сети появилось видео, снятое британским наемником Джеймсом Скоттом Рисом Андерсоном (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ноябре 2024 года во время его захвата Российской армией под Суджей Курской области, куда иностранец вторгся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал телеканал RT.

На кадрах, снятых нательной камерой GoPro, видно, как группу Андерсона берут в кольцо российские бойцы. Со всех сторон слышна стрельба. «Я пристрелю их!» — говорит Андерсон сослуживцам (перевод с английского «Ленты.ру»). Однако бойцы 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России подходят вплотную к солдатам ВСУ и требуют лечь на землю, после чего разоружают.

Ранее российский суд приговорил Андерсона к 19 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область. Наемника признали виновным по уголовным статьям о теракте и наемничестве. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

На допросе британец пояснил, что отправился воевать на стороне ВСУ после того, как его отца посадили в тюрьму. Как выяснилось, Андерсон занимался корректировкой действий украинских солдат.