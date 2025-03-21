Названы повышающие риск развития рака виды рыб

Завлабораторией Шевелева: Зараженная паразитами рыба повышает риск рака

Зараженные паразитам виды рыбы могут вызвать тяжелое заболевание описторхоз, которое дает хронические осложнения на внутренние органы и повышает риск развития рака. Об этом предупредила завлабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания и биотехнологии Светлана Шевелева.

Эксперт подчеркнула, что опасные паразиты заражают рыбу карповых пород, таких как язь, карп, линь, лещ, карась, плотва, чебак, красноперка, уклея и другие. При этом, по словам специалистки, риск заразиться ими есть только при употреблении в пищу дикой рыбы, выловленной в естественных водоемах.

Шевелева отметила, что инфицирование человека происходит, если он съест малосольную, вяленую, плохо прожаренную или сырую дикую рыбу. Еще одним способом заражения она назвала использование одного ножа для разделки рыбы и других продуктов. «После употребления зараженной рыбы личинки паразитов проникают в печень, желчные протоки и поджелудочную железу. Через три-четыре недели достигают половой зрелости и откладывают яйца», — рассказала Шевелева.

Эксперт добавила, что в организме хозяина паразиты живут 20-25 лет. Они питаются кровью, слизью желчных протоков, клетками слизистых оболочек, таким образом постепенно разрушают органы желчевыводящей системы. Специалист указала, что человек может годами лечиться от хронического холецистита, гастродуоденита, панкреатита, гепатита и не подозревать, что причина этих состояний — паразиты. Также Шевелева предупредила, что в местах их скопления могут образовываться опухоли.

Заведующая лабораторией указала, что описторхоз может вызывать лихорадку, сыпь, головную боль, ломоту во всем теле, но если в организм попало немного личинок, то заболевание протекает без явных симптомов. Единственными проявлениями могут быть тошнота и плохая переносимость жирной пищи.

Ранее врач-инфекционист Евгений Шаповалов предупредил, что вяленая речная рыба также может содержать опасных паразитов. По его словам, широкий лентец поражает органы пищеварения и провоцирует непроходимость.