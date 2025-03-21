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22:05, 21 марта 2025Спорт

Овечкин оценил идею провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ

Овечкин: С радостью воспринял инициативу провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил идею провести матчи между игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Слова российского нападающего приводятся в Telegram-канале его команды.

Овечкин заявил, что с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. «Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами», — отметил он.

По мнению хоккеиста, это станет большим спортивным событием для всех любителей хоккея как в Америке, так и в России. «Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед», — добавил Овечкин.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из двух крупнейших лиг.

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