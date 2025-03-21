Познер высказался о возвращении российских спортсменов на международные турниры

Познер посоветовал не увлекаться мыслью о возвращении российских спортсменов

Телеведущий Владимир Познер высказался о влиянии улучшения отношений между Россией и США на возвращение российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщает Sport24.

Журналист назвал себя очень сдержанным оптимистом и посоветовал не увлекаться мыслью о том, что всех российских атлетов в скором времени вернут. «Потому что пока совсем неизвестно, как все повернется, как это получится, обо всем ли договорятся. Да, если обо всем договорятся, тогда возвращение, несомненно, реально. И это будет касаться не только спортсменов», — заявил Познер.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых видах атлеты допущены до соревнований в нейтральном статусе.