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16:17, 21 марта 2025Бывший СССР

Президент Литвы обвинил Россию в «имитации» стремления к миру

Президент Литвы Науседа обвинил Россию в имитации стремления к миру
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

У России нет откровенного намерения достичь консенсуса или продолжить мирные переговоры по Украине. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам политика, российская сторона занимается «имитацией» стремления к миру. «У меня нет сомнений в том, что у президента США Дональда Трампа действительно есть очень искреннее намерение достичь мира, добиться прекращения огня. То же самое я должен сказать и о президенте Украины Владимире Зеленском. Но когда речь заходит о России, я не вижу такого откровенного намерения достичь консенсуса», — сказал Науседа, обвинив Россию в нарушении режима прекращения огня.

Ранее Науседа заявил, что Литва готова направить на Украину войска в качестве поддержки, но такое решение должны принять и другие страны коалиции, помогающей Киеву.

20 марта представитель МИД России Мария Захарова указала на нарушение Киевом обязательств по прекращению огня. Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удары по России, несмотря на заявления об отказе бить по российской энергетической инфраструктуре. Представитель МИД напомнила, что украинский лидер публично заявлял о поддержке инициативы Белого дома об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, «однако на деле отдал противоположный приказ».

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