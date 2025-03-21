Роботы будут выносить мешки с радиоактивным песком с «Фукусимы-1»

Роботы будут выносить мешки с радиоактивным песком с АЭС «Фукусима-1»

Роботы начнут убирать мешки с радиоактивным песком с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Они лежат там со времен аварии, произошедшей в 2011 году, сообщает Barrons.

Перемещать мешки с песком начнут уже на следующей неделе, сообщил представитель компании-оператора станции Tepco Тацуя Матоба. Уровень радиации у мешков составляет 4,4 зиверта в час, что означает, что к ним нельзя приближаться.

На подземных этажах станции в среду, 12 марта, были размещены два робота, разработанные специально для сбора мешков. Один из них оснащен подвижной частью. Отходы переместят в контейнеры для радиоактивных материалов, расположенные за пределами АЭС. Необходимо убрать 2850 мешков, общий вес которых составляет 41,5 тонны. Планируется закончить работы до конца 2027-го финансового года.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, ставшее причиной аварии на АЭС «Фукусима-1» — максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES). Объем выброса радиоактивных элементов, таких как изотопы йода и цезия, в окружающую среду составил до 15 процентов от выбросов при Чернобыльской аварии.

В конце 2013 года атомную станцию официально закрыли. Проводились работы по ликвидации последствий аварии. В 2021 году японское правительство сообщило о решении начать сливать очищенную от большинства опасных веществ воду с аварийной АЭС. В марте 2024 года сброс был временно приостановлен после того, как в прибрежном районе Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,8.