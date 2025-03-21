Россияне могут выйти на пенсию досрочно. Что нужно для этого?

Бессараб: Россияне могут выйти на пенсию досрочно при стаже 37 лет и 42 года

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как россияне могут досрочно выйти на пенсию.

Для этого при обычных условиях труда нужно иметь длительный трудовой стаж. Мужчины — при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет, но не раньше чем за два года до наступления общеустановленного возраста.

«Грубо говоря, если у нас возраст выхода на пенсию установлен для женщин 60 лет, то при наличии 37 лет трудового стажа женщина сможет выйти на пенсию в 58 лет», — пояснила депутат.

Названы категории россиян, имеющих право выйти на досрочную пенсию

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов перечислил группы россиян, которые имеют право выйти на досрочную пенсию в 2025 году.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По его словам, сокращенный стаж допустим для работников вредных производств, жителей Крайнего Севера и многодетных матерей и инвалидов. Кроме того, правом на досрочную пенсию обладают военные, сотрудники МВД, УФСИН, Росгвардии, пожарные, педагоги и врачи.

Также такая привилегия доступна космонавтам и летчикам на государственной или военной службе. Еще одной категорией депутат назвал артистов балета, театра и цирка.

Выхода на пенсию по старости в 2025 году не будет

При этом россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году из-за действия переходного периода увеличения пенсионного возраста, напомнила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В этом году на пенсию выйдут граждане, у которых сформировано право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности и по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов России.

«В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения», — отметила эксперт, добавив, что время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в 2026 году.