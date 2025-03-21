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15:04, 21 марта 2025Экономика

В российских колбасе и сардельках нашли мясной клей

Shot: В продуктах из магазинов «Светофор» в Курской области нашли мясной клей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Freepik

Взятые для анализов продукты из магазинов дискаунтера «Светофор» в Курской области продукты содержат запрещенную для применения в пищевой промышленности с 2020 года микробную трансглютаминазу, более известную как мясной клей. Об этом сообщает Shot.

Фермент нашли в продукции «Русмолпродукта», твороге «Время му», творожной массе с изюмом «Курское молоко», а также в сардельках производства ООО «Кузьминки» и вареной колбасе с молоком от петербургского бренда «Анком».

В другой продукции выявлены незаявленные ДНК и сорбиновая кислота, подмена молочных жиров на растительные и нарушения по жирно-кислотному составу. На этом попались сырокопченая колбаса «Дубки» и сосиски «Баварские» от «Владимирского стандарта», сгущенка от «Брасовских сыров» и плавленый сыр Курского молочного завода.

Ранее Россельхознадзор назвал магазины сети «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата. В ведомстве подчеркнули, что проверки торговых точек дискаунтера по всей стране позволили выявить систематическое неисполнение требований технических регламентов и ветеринарного законодательства.

В конце февраля ведомство сообщило, что на изготовлении фальсификата, в том числе с использованием мясного клея, попались сразу 14 российских производителей молочной продукции. При этом их товары распространялись как через «Светофор», так и через другие крупнейшие федеральные сети.

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