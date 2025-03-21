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11:47, 21 марта 2025Спорт

Стало известно о второй женитьбе Сафонова

Матвей Сафонов женился во второй раз
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов женился на своей девушке Марине Кондратюк. Об этом стало известно Sport Baza.

По данным источника, пара расписалась несколько недель назад в консульстве России в Париже. Свадьба прошла в узком кругу, большое торжество Сафонов планирует устроить в Краснодаре, после того как сможет прилететь на родину.

Голкипер женился во второй раз. О разводе с первой супругой — Анастасией Казачек — стало известно осенью 2021 года.

Летом прошлого года Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей.

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