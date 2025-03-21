Стало известно о второй женитьбе Сафонова

Матвей Сафонов женился во второй раз

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов женился на своей девушке Марине Кондратюк. Об этом стало известно Sport Baza.

По данным источника, пара расписалась несколько недель назад в консульстве России в Париже. Свадьба прошла в узком кругу, большое торжество Сафонов планирует устроить в Краснодаре, после того как сможет прилететь на родину.

Голкипер женился во второй раз. О разводе с первой супругой — Анастасией Казачек — стало известно осенью 2021 года.

Летом прошлого года Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей.