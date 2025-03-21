ЦБ оценил темпы роста зарплат россиян

ЦБ: Темпы роста зарплат россиян в начале 2025 года оставались высокими

В начале 2025 года темпы роста ежемесячных зарплат россиян продолжают оставаться высокими и опережать динамику производительности труда в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

По итогам 2024 года средняя ежемесячная зарплата в России с поправкой на инфляцию, согласно данным Росстата, увеличилась на 18,3 процента в номинальном выражении (в реальном — плюс 9,1 процента) и достигла отметки 87 952 рубля. При этом в декабре показатель составил 128 665 рублей (плюс 21,9 процента).

На декабрьскую зарплатную статистику оказал влияние среди прочего частичный перенос выплаты годовых премий с первого квартала 2025-го, отметили в регуляторе. Вышеуказанное обстоятельство в итоге подогрело потребительскую активность в первые месяцы текущего года и способствовало сохранению значительного дисбаланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Все это пока не позволяет говорить об устойчивом снижении инфляционного давления на российскую экономику.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сместила сроки выхода инфляции на пиковый уровень на апрель-май 2025 года. До этого ЦБ ожидал максимального годового темпа роста потребительских цен во втором месяце весны.

Отсутствие признаков устойчивого замедления инфляции стало одной из причин сохранения ключевой ставки на рекордного высоком уровне в 21 процент годовых. По итогам мартовского заседания совет директоров регулятора отметил, что для постепенного ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) пока нет веских поводов. Напротив, инфляционное давление продолжает оставаться высоким, а дисбаланс спроса и предложения на фоне сохраняющегося кадрового голода и минимальной безработицы создает риски разгона потребительских цен, заключили в ЦБ.