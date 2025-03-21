В Китае дали оценку ВКС России в ходе СВО

Tencent: ВКС России блестяще себя показали в ходе СВО

Воздушно-космические силы (ВКС) России блестяще себя показали в ходе специальной военной операции (СВО). Такую оценку дал китайский портал Tencent.

«Российские Воздушно-космических силы блестяще себя показали в украинском конфликте», — можно прочитать в публикации.

Там отмечается, что благодаря модернизации российские истребители имеют преимущество над украинскими боевыми самолетами. Также в публикации указываются дальнобойные возможности российских авиационных ракет, из-за которых «атакованные солдаты украинской армии даже не знали, откуда им прилетело».

Ранее Telegram-канал Aviahub опубликовал фото российских фугасных авиабомб (ФАБ-500М62) с новым модулем коррекции и планирования (УМПК) повышенной дальности.

В декабре Министерство обороны России сообщило, что модернизированные самолеты, которые дальняя авиация ВКС РФ получила в 2024 году, оснащены современным бортовым оборудованием.