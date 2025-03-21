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14:01, 21 марта 2025Наука и техника

В Китае дали оценку ВКС России в ходе СВО

Tencent: ВКС России блестяще себя показали в ходе СВО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России блестяще себя показали в ходе специальной военной операции (СВО). Такую оценку дал китайский портал Tencent.

«Российские Воздушно-космических силы блестяще себя показали в украинском конфликте», — можно прочитать в публикации.

Там отмечается, что благодаря модернизации российские истребители имеют преимущество над украинскими боевыми самолетами. Также в публикации указываются дальнобойные возможности российских авиационных ракет, из-за которых «атакованные солдаты украинской армии даже не знали, откуда им прилетело».

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В декабре Министерство обороны России сообщило, что модернизированные самолеты, которые дальняя авиация ВКС РФ получила в 2024 году, оснащены современным бортовым оборудованием.

Вот это да!
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