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16:13, 23 декабря 2024Наука и техника

Дальняя авиация ВКС России получила модернизированные самолеты

МО: дальняя авиация ВКС России получила модернизированные самолеты в 2024 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: «Минобороны РФ»

Модернизированные самолеты, которые дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России получила в 2024 году, оснащены современным бортовым оборудованием. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО).

«В 2024 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты. На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета», — сообщили в ведомстве в связи со 110-летием дальней авиации.

Отмечается, что на вооружении дальней авиации ВКС, которая является компонентом стратегических ядерных сил, стоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, а также комплекс МиГ-31И с ракетой «Кинжал».

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В декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что в 2024 году начались поставки первых модернизированных ракетоносцев Ту-160М ВКС России.

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