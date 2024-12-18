Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:43, 18 декабря 2024Наука и техника

Генштаб заявил о поставке модернизированных Ту-160 в ВКС

Герасимов: ВКС России поставили первые модернизированные Ту-160М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М Воздушно-космическим силам (ВКС) России начались в 2024 году. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«В авиационные СЯС (стратегические ядерные силы — прим. «Ленты.ру») в текущем году начаты поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Также Герасимов отметил, что продолжается модернизация существующих Ту-160 и Ту-95МС, которые получают более мощные двигатели, современное бортовое оборудование и новые средства поражения.

Материалы по теме:
«Не совсем то, что хотелось» Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
«Не совсем то, что хотелось»Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
12 июня 2024
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022

Ранее в декабре министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году ВКС России получат четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, а в состав Военно-морского флота войдет подлодка «Князь Пожарский».

В феврале военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Ту-160М превосходит базовую модификацию ракетоносца по всем параметрам. Эти самолеты способны нести современные крылатые ракеты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Российские войска взяли в полукольцо ВСУ на купянском направлении

      Мужчина разгромил арендованный на Airbnb дом и разрисовал стены ритуальными надписями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше