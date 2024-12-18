Генштаб заявил о поставке модернизированных Ту-160 в ВКС

Герасимов: ВКС России поставили первые модернизированные Ту-160М

Поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М Воздушно-космическим силам (ВКС) России начались в 2024 году. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«В авиационные СЯС (стратегические ядерные силы — прим. «Ленты.ру») в текущем году начаты поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Также Герасимов отметил, что продолжается модернизация существующих Ту-160 и Ту-95МС, которые получают более мощные двигатели, современное бортовое оборудование и новые средства поражения.

Ранее в декабре министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году ВКС России получат четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, а в состав Военно-морского флота войдет подлодка «Князь Пожарский».

В феврале военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Ту-160М превосходит базовую модификацию ракетоносца по всем параметрам. Эти самолеты способны нести современные крылатые ракеты.