Опубликовано фото российских авиабомб с новым модулем коррекции повышенной дальности

Aviahub опубликовал фото ФАБ-500 ВКС РФ с новым УМПК повышенной дальности

Опубликовано фото российских фугасных авиабомб (ФАБ-500М62) с новым модулем коррекции и планирования (УМПК) повышенной дальности. Кадры показал Telegram-канал Aviahub.

На них запечатлены четыре авиабомбы, которые находятся под крыльями истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. По утверждению автора канала, кадры сделаны в момент боевого вылета для атаки на позиции Вооруженных сил Украины.

Ранее Aviahub показал фото из кабины российского военного самолета в первый день специальной военной операции.

