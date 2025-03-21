«Вашингтон» Овечкина первым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» Александра Овечкина первым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс», в котором играет российский форвард Александр Овечкин, первым гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее в ночь на пятницу, 21 марта, столичный клуб в матче регулярного чемпионата победил «Филадельфию Флайерс» (3:2) и набрал 100 очков. Команда возглавляет Восточную конференцию и не опустится в ней ниже восьмого места.

Во встрече с «Филадельфией» Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 888-й в регулярных чемпионатах. Игрок сократил отставание от канадского хоккеиста и абсолютного рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до шести голов.

«Вашингтон Кэпиталс» один раз в истории выигрывал Кубок Стэнли. Это произошло в сезоне-2017/2018.