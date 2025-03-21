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15:28, 21 марта 2025Культура

«Внебрачный сын» Киркорова вспомнил последнюю встречу с ним

Певец Матвеев: На последней встрече с Киркоровым смотрел с ним записи концертов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Александр Матвеев

Александр Матвеев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певец Александр Матвеев, которого в СМИ называют внебрачным сыном народного артиста России Бедроса Киркорова, рассказал о последней встрече с ним. Его слова приводит портал «Страсти».

«Узнал, вспомнил. Потом крепко за руку обнял, мы посмотрели с ним концертные записи. Мне показалось, что больше мы с ним не увидимся. Так и случилось», — признался Матвеев.

Он добавил, что Киркоров тяжело ходил, однако у него «был дар самому излечиваться». «Он был человеком с огромным сердцем. Он всех любил, и его любили», — отметил певец.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта в возрасте 92 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с артистом, среди прочих, приехали его сын Филлип Киркоров, внуки Алла-Виктория и Мартин, певцы Григорий Лепс и Александр Буйнов, а также представитель МИД России Мария Захарова.

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