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14:38, 21 марта 2025Культура

На Троекуровском кладбище началось прощание с Киркоровым

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Бедросом Киркоровым
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве началось прощание с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Об этом сообщает РБК.

Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище. Проститься с отцом певца Филиппа Киркорова приехали коллеги артиста, среди которых были замечены Григорий Лепс и Александр Буйнов, а также представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином приехал на прощание с отцом. Бедроса Киркорова не стало 18 марта в возрасте 92 лет. По словам Филиппа, о смерти отца он узнал, находясь в командировке за границей.

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