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10:41, 21 марта 2025Спорт

Вяльбе отреагировала на избрание нового главы МОК

Елена Вяльбе об избрании нового главы МОК: Один в поле не воин
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Кирсти Ковентри

Кирсти Ковентри. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на избрание Кирсти Ковентри новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает Odds.ru.

«Один в поле не воин! Кто там вице-президентами, кто в руководстве будет. Все будет зависеть от коллектива», — заявила Вяльбе. Она добавила, что надеется на потепление в отношении МОК к России.

Ранее избрание Ковентри прокомментировал министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев. «Ждем, что олимпийское движение станет более сильным и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал», — заявил он.

Ковентри была избрана на пост главы МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня 2025 года. Ковентри стала первой женщиной — главой МОК.

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