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21:02, 22 марта 2025Спорт

Голкипер отразил буллит Кузнецова и спародировал игрока СКА

Голкипер «Торпедо» Кульбаков отразил буллит Кузнецова и спародировал игрока СКА
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков отразил буллит форварда СКА Евгения Кузнецова и спародировал его. Момент попал в трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ситуация произошла в начале второго периода, когда судья назначил штрафной бросок в ворота нижегородской команды. Кульбаков смог оставить ворота в неприкосновенности, после чего изобразил «птичку» — обычно этим жестом празднует заброшенные шайбы Кузнецов.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу петербуржцев. Кузнецов вышел на лед впервые с 22 февраля.

После 68 матчей СКА с 82 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» имеет 71 очко и идет восьмым.

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