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НХЛ — регулярный чемпионат
17:04, 22 марта 2025Спорт

Канадский игрок «Салавата Юлаева» установил рекорд КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Ливо побил рекорд Мозякина по голам за один сезон КХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Канадский игрок «Салавата Юлаева» Джош Ливо установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по голам за один сезон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22 марта Ливо отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против казахстанского «Барыса» (4:1). Эта шайба стала для форварда 49-й в текущем сезоне. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/2017 забил 48 голов.

Ливо выступает за «Салават Юлаев» с сентября 2023 года. Всего в текущем сезоне 31-летний канадец провел 62 матча, в которых помимо 49 заброшенных шайб сделал 31 результативную передачу.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из КХЛ и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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