Канадский игрок «Салавата Юлаева» установил рекорд КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Ливо побил рекорд Мозякина по голам за один сезон КХЛ

Канадский игрок «Салавата Юлаева» Джош Ливо установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по голам за один сезон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22 марта Ливо отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против казахстанского «Барыса» (4:1). Эта шайба стала для форварда 49-й в текущем сезоне. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/2017 забил 48 голов.

Ливо выступает за «Салават Юлаев» с сентября 2023 года. Всего в текущем сезоне 31-летний канадец провел 62 матча, в которых помимо 49 заброшенных шайб сделал 31 результативную передачу.

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