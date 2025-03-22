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00:53, 22 марта 2025Наука и техника

НАСА недоплатила застрявшим на МКС астронавтам

NYT: НАСА заплатит застрявшим на 9 месяцев на МКС астронавтам $1,4 тыс.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: NASA / Reuters

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) недоплатила сверхурочные астронавтам Суните Уильямс и Бутчу Уилмору, застрявшим на Международной космической станции (МКС) на девять месяцев. Об этом сообщила газета The New York Times.

Помимо оплаты проезда, питания и проживания, космонавты получают суточные в размере пять долларов на «непредвиденные расходы». В результате итоговая сумма доплаты составит 1,4 тысячу долларов. «Находясь в космосе, астронавты НАСА находятся в официальных командировках в качестве федеральных служащих», — пояснил представитель НАСА Джими Рассел.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам.

Корабль Boeing Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс стартовал к МКС 5 июня 2024 года. Планировалось, что они проведут на МКС восемь дней. Однако из-за поломки корабля Starliner Уилмор и Уильямс провели на орбите 286 дней. За это время 59-летняя Уильямс установила рекорд по выходу в открытый космос среди женщин.

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