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01:57, 22 марта 2025Россия

Назван тип атаковавшего многоэтажку в Ростове дрона ВСУ

Mash: ВСУ атаковали жилой дом в Ростове дроном типа «Лютый»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, атаковали многоэтажный жилой дом в Ростове-на-Дону дроном типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подобный беспилотник способен преодолевать расстояние до тысячи километров. Он может поднимать в воздух до 50 килограммов взрывчатки.

Информация о мощном взрыве над Ростовом-на-Дону появилась в ночь на 22 марта. По словам местных жителей, звуки взрыва раздались неподалеку от микрорайона Сельмаш.

Позже выяснилось, что беспилотник врезался в здание ЖК «Свобода» на уровне 17 этажа. В результате ЧП пострадали два человека, их госпитализировали с резаными ранами.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов за все время. В Энгельсе оказались повреждены около 30 частных домов. Для атаки использовались беспилотники PD-2, «Лютый», а также дроны кустарной сборки неизвестного происхождения с размахом крыльев более двух метров.

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