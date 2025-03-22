Назван тип атаковавшего многоэтажку в Ростове дрона ВСУ

Mash: ВСУ атаковали жилой дом в Ростове дроном типа «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, атаковали многоэтажный жилой дом в Ростове-на-Дону дроном типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подобный беспилотник способен преодолевать расстояние до тысячи километров. Он может поднимать в воздух до 50 килограммов взрывчатки.

Информация о мощном взрыве над Ростовом-на-Дону появилась в ночь на 22 марта. По словам местных жителей, звуки взрыва раздались неподалеку от микрорайона Сельмаш.

Позже выяснилось, что беспилотник врезался в здание ЖК «Свобода» на уровне 17 этажа. В результате ЧП пострадали два человека, их госпитализировали с резаными ранами.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов за все время. В Энгельсе оказались повреждены около 30 частных домов. Для атаки использовались беспилотники PD-2, «Лютый», а также дроны кустарной сборки неизвестного происхождения с размахом крыльев более двух метров.