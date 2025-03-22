Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
14:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
15:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Черногория
Сегодня
20:00 (Мск)
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 1-й тур
Уэльс
Сегодня
22:45 (Мск)
Казахстан
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 1-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
00:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
12:55, 22 марта 2025Спорт

Олимпийская чемпионка из Канады одной фразой оценила возможный допуск россиян до Игр-2026

Олимпийская чемпионка Дюамель о допуске россиян к ОИ: Поздно что-либо менять
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель оценила возможный допуск российских спортсменов до Игр 2026 года в Италии. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Спортсменка фразой «Сейчас уже слишком поздно что-либо менять» высказалась об изменении правил допуска. Она посчитала, что правила для российских спортсменов останутся в силе до Олимпийских игр 2026 года.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные федерации изучить возможности допуска россиян до квалификационных олимпийских турниров к Играм 2026 года в Италии. Он посчитал, что федерациям зимних видов спорта необходимо очень внимательно изучить этот вопрос.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ

    В женском марафоне на чемпионате России по лыжам случился массовый завал

    Мемориал памяти жертв теракта в «Крокусе» открыли в Красногорске

    В Италии назвали сроки укрепления обороноспособности страны

    Олимпийская чемпионка из Канады одной фразой оценила возможный допуск россиян до Игр-2026

    Следствие восстановило хронологию действий соучастников теракта в «Крокусе»

    Хозяева пострадавших квартир по соседству с Инстасамкой захотели судиться

    Девушку не пустили в Эрмитаж из-за роскошного наряда

    Зеленский прибыл на границу ДНР

    Раскрыта причина кончины актрисы Ларисы Голубкиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше