Олимпийская чемпионка из Канады одной фразой оценила возможный допуск россиян до Игр-2026

Олимпийская чемпионка Дюамель о допуске россиян к ОИ: Поздно что-либо менять

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель оценила возможный допуск российских спортсменов до Игр 2026 года в Италии. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Спортсменка фразой «Сейчас уже слишком поздно что-либо менять» высказалась об изменении правил допуска. Она посчитала, что правила для российских спортсменов останутся в силе до Олимпийских игр 2026 года.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные федерации изучить возможности допуска россиян до квалификационных олимпийских турниров к Играм 2026 года в Италии. Он посчитал, что федерациям зимних видов спорта необходимо очень внимательно изучить этот вопрос.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.