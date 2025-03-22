Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
2:0
3-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
0:2
2-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Черногория
Сегодня
20:00 (Мск)
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 1-й тур
Уэльс
Сегодня
22:45 (Мск)
Казахстан
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 1-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
00:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
14:54, 22 марта 2025Спорт

Роналду объяснил отсрочку свадьбы с Родригес

Футболист Роналду заявил, что женится на Родригес, когда произойдет щелчок
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил, почему не назначает дату свадьбы с моделью Джорджиной Родригес. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на реалити-шоу Netflix.

«Я всегда говорю Джорджине, что это случится, когда произойдет тот самый щелчок», — заявил футболист. Он подчеркнул, что обязательно сыграет свадьбу с Родригес.

В 2021 году Долореш Авейру, мать Роналду, посоветовала сыну не жениться на Родригес. Авейру выступила против свадьбы сына, заявив, что Родригес интересуют только деньги футболиста.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России заявили о праве на симметричный ответ на удары ВСУ по энергетике

    Стримера Mellstroy вызвали на допрос в посольство России

    Российского футбольного арбитра заподозрили в мошенничестве

    В России заметили изменение отношения США к событиям на Украине

    Стала известна судьба пропавшего на Филиппинах без вести россиянина

    Блогерша описала жизнь мексиканцев фразой «завидуют россиянам»

    Блогеры не исполнили данное спасшему сотни людей гардеробщику «Крокуса» обещание

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на белгородском направлении

    На ЗАЭС ответили на заявления о возможной передаче контроля над станцией

    Россиянин затолкал двух коров на заднее сиденье «Волги» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше