Роналду объяснил отсрочку свадьбы с Родригес

Футболист Роналду заявил, что женится на Родригес, когда произойдет щелчок

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил, почему не назначает дату свадьбы с моделью Джорджиной Родригес. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на реалити-шоу Netflix.

«Я всегда говорю Джорджине, что это случится, когда произойдет тот самый щелчок», — заявил футболист. Он подчеркнул, что обязательно сыграет свадьбу с Родригес.

В 2021 году Долореш Авейру, мать Роналду, посоветовала сыну не жениться на Родригес. Авейру выступила против свадьбы сына, заявив, что Родригес интересуют только деньги футболиста.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.