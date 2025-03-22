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15:45, 22 марта 2025Спорт

Российского футбольного арбитра заподозрили в мошенничестве

Российский арбитр Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российский футбольный арбитр Владислав Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации источника, самарские следователи раскрыли схему, по которой российские судьи могли получать деньги. Отмечается, что Безбородов чаще всего упоминается в материалах. При этом сотрудники правоохранительных органов до сих пор не вызвали арбитра на допрос, так как не уверены в количестве улик.

Безбородов в интервью «Матч ТВ» прокомментировал информацию. Он заявил, что ничего не знает.

27 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о многомиллионном долге «Крыльев Советов» якобы для взяток судьям. Об этом Федорищев узнал от одного из функционеров самарской команды.

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