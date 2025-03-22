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19:49, 22 марта 2025Спорт

Щербакова довела до слез Бурунова

Фигуристка Анна Щербакова довела до слез актера Сергея Бурунова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Анна Щербакова довела до слез актера Сергея Бурунова во время турнира шоу-программ «Русский вызов» 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Щербакова представила номер под композицию Эцио Боссо Tango Triste. «Это были слезы, я не сдержался. Это не просто укол в самое сердце. У меня сейчас будет дофаминовый шторм», — признался после проката Бурунов, который сидит в жюри.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года. Также в ее активе есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.

Ранее во время турнира серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) объявила о беременности. Она представила совместный номер со своим мужем, фигуристом Макаром Игнатовым, в конце которого показала округлившийся живот.

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