Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:03, 22 марта 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ снял видео бегства из Курской области

Опубликовано видео бегства из Курской области от лица украинского солдата
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Солдаты ВСУ сняли на видео свое бегство из Курской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как украинские бойцы, укрываясь в здании, пытается отстреливаться от FPV-дрона, запущенного Вооруженными силами России. На видео бегства можно также увидеть большое количество сгоревшей техники противника.

Ранее стало известно, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мобилизованным солдатам угрожают репрессиями за отступление из Курской области.

Тем не менее на данный момент отход ВСУ из Курской области все равно продолжается. 21 марта Министерство обороны РФ сообщило об освобождении еще трех населенных пунктов региона. Речь идет о селах Гоголевка и Горналь, а также хуторе Олешня.

    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об эвакуации тел украинских военных из Курской области

    Фанаты «Партизана» и ЦСКА скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче

    Уиткофф признал критическое положение украинских военных в Курской области

    Россиянка пострадала в результате атаки украинского БПЛА

    Солдат ВСУ снял видео бегства из Курской области

    Реактивный самолет взорвался на авиашоу в ЮАР

    Эрмитаж прокомментировал ситуацию с посетительницей в роскошном наряде

    Украину назвали «вассальным государством» американцев

    Российские военные показали уничтожение миной подвала с бойцами ВСУ

    В США предупредили украинские власти о возможном военном перевороте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше