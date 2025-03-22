Солдат ВСУ снял видео бегства из Курской области

Опубликовано видео бегства из Курской области от лица украинского солдата

Солдаты ВСУ сняли на видео свое бегство из Курской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как украинские бойцы, укрываясь в здании, пытается отстреливаться от FPV-дрона, запущенного Вооруженными силами России. На видео бегства можно также увидеть большое количество сгоревшей техники противника.

Ранее стало известно, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мобилизованным солдатам угрожают репрессиями за отступление из Курской области.

Тем не менее на данный момент отход ВСУ из Курской области все равно продолжается. 21 марта Министерство обороны РФ сообщило об освобождении еще трех населенных пунктов региона. Речь идет о селах Гоголевка и Горналь, а также хуторе Олешня.