Стали известны подробности непростых поисков застрявшего в подводной пещере дайвера

Во Флориде спасатель рискнул жизнью ради поисков бездыханного дайвера

В штате Флорида, США, в подводной пещере нашли бездыханного дайвера. Подробности непростых поисков пропавшего аквалангиста стали известны телеканалу WMBB.

18 марта три дайвера отправились исследовать так называемые Пещеры-близнецы и спустились на дно водохранилища Мерриттс-Мил. Через некоторое время из их команды вернулся только один аквалангист. Он испугался за компаньонов и позвал на помощь Эдда Соренсона. Он один из немногих в мире дайверов, которым удавалось успешно вытаскивать людей из подводных пещер.

В момент звонка Соренсон находился далеко от Мерриттс-Мил, поэтому попросил заменить его Мехди Зинетти. Тот работал инструктором по дайвингу в команде Соренсона, но еще не имел опыта по спасению застрявших под водой аквалангистов. Зиннети быстро добрался до точки, где примерно должны были находиться оставшиеся дайверы, и нашел там одного из них. Спасатель оперативно доставил аквалангистку на поверхность и продолжил поиски, фактически рискнув своей жизнью.

Зинетти вспомнил, что видимость в пещерах в тот момент была практически нулевая. Он изучил несколько проходов и, никого не встретив, вернулся к лодке. Узнав, что третий дайвер так и не появился, он снова нырнул на глубину, хотя запасы воздуха в его акваланге кончались.

Второй раз Зинетти пришлось двигаться в тесных пещерах уже наощупь. В конце концов он наткнулся на бездыханного мужчину и вытащил его на поверхность. Дайверу тут же стали оказывать помощь, но спасти его так и не удалось.

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