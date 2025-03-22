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09:44, 22 марта 2025Спорт

Статую Уэйна Гретцки в Канаде закидали фекалиями

Статую бывшего хоккеиста Уэйна Гретцки в Эдмонтоне закидали фекалиями
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jason Franson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Статую бывшего хоккеиста Уэйна Гретцки в канадском Эдмонтоне закидали фекалиями. Об этом сообщает телеканал CTV.

По информации источника, вандалы испортили монумент, находящийся перед домашним стадионом «Роджерс-плейс» клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс». Отмечается, что причиной могло стать недовольство канадцев знакомством Гретцки с президентом США Дональдом Трампом и присутствием на церемонии инаугурации.

Ранее Трамп призвал присоединить Канаду и сделать ее американским штатом. Он посчитал, что Вашингтон не может себе позволить дальше защищать Канаду, которая «не тратит деньги на армию».

В период с 1978 по 1988 год Гретцки представлял «Эдмонтон Ойлерс» в НХЛ. Спортсмен является рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах. Он четырежды становился обладателем Кубка Стэнли.

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