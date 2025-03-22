Тарасова дала совет новому президенту МОК

Тренер Тарасова назвала неизбежным возвращение россиян на международные турниры

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала совет новому президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Тарасова назвала неизбежным возвращение российских спортсменов на международные турниры. «Лучшие должны соревноваться с лучшими — в этом суть олимпийского движения. Надеюсь, новый президент МОК это понимает», — заявила она.

Ранее Ковентри выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Она заявила, что видит непоследовательность в нынешнем подходе, когда особое внимание уделяется России, в то время как на ее родном континенте, в Африке, также происходят конфликты.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.