Глава МОК выступила против отстранения стран от ОИ из-за участия в военных конфликтах

Ковентри выступила против отстранения от ОИ стран-участниц военных конфликтов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Ее слова приводит Sky News.

Ковентри заявила, что видит непоследовательность в нынешнем подходе, когда особое внимание уделяется России, в то время как на ее родном континенте, в Африке, также происходят конфликты. При этом на вопрос о возвращении России глава МОК четкого ответа не дала.

«Для нашего движения лучше всего обеспечить представительство всех спортсменов. И наша обязанность также заключается в том, чтобы гарантировать безопасность всех этих спортсменов, когда они прибудут на место, и чтобы мы защищали и поддерживали их во время Олимпийских игр», — подчеркнула она.

Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня 2025 года. Ковентри стала первой женщиной — главой МОК.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.