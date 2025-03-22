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22:05, 22 марта 2025Мир

Уиткофф признал критическое положение украинских военных в Курской области

Уиткофф: Формирования ВСУ в Курской области находятся в критическом положении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области находятся в критическом положении из-за окружения. Об этом журналисту Такеру Карлсону рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

По его словам, президент РФ Владимир Путин стремится к мирному урегулированию ситуации. «Есть Курск, где украинские войска окружены, это факт. Люди в ловушке, и президент не хочет, чтобы всех убивали. Это серьезная ситуация на поле боя», — отметил Уиткофф. И эту ситуацию нужно решить, добавил он.

По его словам, Вооруженные силы России освободили захваченные ВСУ территории под Курском. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует в будущем объявить мораторий на боевые действия в акватории Черного моря, уточнил Уиткофф.

Ранее обозреватель Дэвид Экс рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе вторжения в Курскую область большое количество танков. Он уточнил, что украинская армия за восемь месяцев утратила на территории российского региона 55 танков.

Накануне военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ в Курской области находятся в крайне тяжелом положении. Противник, по словам военного эксперта, пытается отвлечь российских военных, предпринимая попытки вторжения в Белгородскую область.

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