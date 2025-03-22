В районе многоэтажки в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки дрона

В зоне у жилого дома в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В районе многоквартирного дома в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки дрона. Об этом сообщил «Интерфакс».

После налета в ночь на 22 марта в зоне у жилого дома действует режим чрезвычайной ситуации.

Удар украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пришелся по многоэтажке на улице Горсоветской, 49/1, в Пролетарском районе города. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. В результате пострадали два человека.

Момент прилета попал на видео. На кадрах был слышен взрыв, после чего на землю и припаркованные машины упали обломки.