В США рассказали о начавшейся в ВСУ панике после операции «Поток»

WSJ: В рядах ВСУ началась настоящая паника после операции «Поток»

Успешно организованная операция «Поток» привела к настоящей панике в рядах армии Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

О панике в войсках сообщили сами военные, в том числе старший сержант ВСУ Зенон Дашак. Все это произошло уже после успеха российской операции «Поток» и официальных заявлений Киева о том, что все якобы находится под контролем.

Дашак же заявил, что некоторые командиры еще до приказа от старших офицеров приказали своим подчиненным отходить с позиций. Он также признал, что положение дел украинской армии уже стало критическим.

8 марта российские военные пробрались в Суджу, попав в тыл противника. Бойцы шли по трубопроводу под землей в течение шести-семи дней. Им не хватало воды и кислорода, но они все равно смогли пройти около 14 километров.

В итоге более 800 военных ВС РФ прорвались в Суджу. В их числе оказались бойцы 11-й гвардейской бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат», а также добровольцы бригады «Ветераны».

Позднее командир батальона 11-й бригады с позывным Тьма пояснил, что «Поток» оставил украинских военных без управления и связи. Военный эксперт Евгений Михайлов, в свою очередь, назвал операцию причиной целого перелома в битве за Курскую область.