Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:14, 22 марта 2025Наука и техника

В США разработали полностью восстанавливающий мозг после инсульта препарат

Newatlas: В США разработали препарат, восстанавливающий мозг после инсульта
Александра Качан (Редактор)

Фото: Mongkolchon Akesin / Reuters

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) создали препарат, способный полностью восстановить контроль над движениями после инсульта. Об этом пишет издание Newatlas.

Препарат называется DDL-920. Он стал первым средством, которое может обеспечить комплексную реабилитацию перенесшим инсульт пациентам без помощи длительной физиотерапии. По словам ведущего автора разработки, профессора и председателя кафедры неврологии университета доктора Томаса Кармайкла, новый препарат перенесет восстановление пациентов «в эпоху молекулярной медицины».

DDL-920 был испытан на мышах и смог избавить их от повреждения мозга, восстановив связь нейронов. Теперь препарат должен пройти испытания на людях.

Ранее невролог Анна Копцева напомнила, что контроль давления остается одним из главных способов профилактики инсульта. По ее словам, при показателе выше 140/90 миллиметров ртутного столба в состоянии покоя нужно обратиться к врачу.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об эвакуации тел украинских военных из Курской области

    В США предупредили украинские власти о возможном военном перевороте

    В США разработали полностью восстанавливающий мозг после инсульта препарат

    Российским автомобилистам захотели разрешить проезд в водоохранных зонах

    Голкипер отразил буллит Кузнецова и спародировал игрока СКА

    В Прибалтике захотели заминировать границу с Россией

    В Германии сотни ультраправых вышли на демонстрацию

    Пленный ВСУ рассказал об отправке на передовую после похода в кафе

    Одна страна Запада назвала условие согласия на членство Украины в ЕС

    В Канаде собрались распустить парламент

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше