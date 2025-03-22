Марочко: Российская армия начала бои за Красное Первое Харьковской области

Российская армия начала бои за село Красное Первое в Харьковской области Украины. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его информации, сейчас ведутся активные боевые действия юго-западнее Каменки. «Наши войска сделали рывок с Петровки и уже зашли в Красное Первое», — указал он. Военный эксперт отметил, что в целом на этом участке фронта у Вооруженных сил (ВС) РФ наблюдается положительная динамика в продвижении.

Накануне Марочко отмечал, что российские военные в ходе боев серьезно давят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Каменки. По его словам, продвижение российских военных позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям.