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04:23, 22 марта 2025Бывший СССР

Военный эксперт сообщил о начале боев за Красное Первое Харьковской области

Марочко: Российская армия начала бои за Красное Первое Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия начала бои за село Красное Первое в Харьковской области Украины. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его информации, сейчас ведутся активные боевые действия юго-западнее Каменки. «Наши войска сделали рывок с Петровки и уже зашли в Красное Первое», — указал он. Военный эксперт отметил, что в целом на этом участке фронта у Вооруженных сил (ВС) РФ наблюдается положительная динамика в продвижении.

Накануне Марочко отмечал, что российские военные в ходе боев серьезно давят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Каменки. По его словам, продвижение российских военных позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям.

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