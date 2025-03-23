Еще два футболиста покинули расположение сборной России

Футболисты Иван Сергеев и Иван Обляков покинули расположение сборной России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев и полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков покинули расположение сборной России перед товарищеским матчем с национальной командой Замбии. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Главный врач сборной России Владимир Хайтин заявил, у футболистов высокий риск обострения хронического перегрузочного состояния. Отмечается, что спортсмены вернутся в расположение своих клубов.

Ранее еще три футболиста покинули расположение сборной России. Ими стали нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, а также Даниил Фомин и Александр Солдатенков.

Матч против Замбии пройдет 25 марта на стадионе «ВТБ Арена». Он начнется в 20:00 по московскому времени.