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18:16, 23 марта 2025Спорт

Еще два футболиста покинули расположение сборной России

Футболисты Иван Сергеев и Иван Обляков покинули расположение сборной России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Иван Сергеев

Иван Сергеев . Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев и полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков покинули расположение сборной России перед товарищеским матчем с национальной командой Замбии. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Главный врач сборной России Владимир Хайтин заявил, у футболистов высокий риск обострения хронического перегрузочного состояния. Отмечается, что спортсмены вернутся в расположение своих клубов.

Ранее еще три футболиста покинули расположение сборной России. Ими стали нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, а также Даниил Фомин и Александр Солдатенков.

Матч против Замбии пройдет 25 марта на стадионе «ВТБ Арена». Он начнется в 20:00 по московскому времени.

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