Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
2:2
Овертайм
live
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Грузия
Сегодня
17:00 (Мск)
Армения
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Словения
Сегодня
20:00 (Мск)
Словакия
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Венгрия
Сегодня
20:00 (Мск)
Турция
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Сербия
Сегодня
20:00 (Мск)
Австрия
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Испания
Сегодня
22:45 (Мск)
Нидерланды
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Бельгия
Сегодня
22:45 (Мск)
Украина
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Германия
Сегодня
22:45 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Португалия
Сегодня
22:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Франция
Сегодня
22:45 (Мск)
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
15:41, 23 марта 2025Спорт

Хэмилтон получил дисквалификацию по итогам Гран-при Китая

Льюис Хэмилтон получил дисквалификацию по итогам Гран-при Китая
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Международная автомобильная федерация (ФИА) дисквалифицировала британского пилота Ferrari Льюиса Хэмилтона по итогам Гран-при Китая «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

Результат спортсмена, который занял шестое место, аннулирован. Это произошло из-за выявленного нарушения технического регламента. Планка днища болида Хэмилтона была стерта больше допустимой нормы. В Ferrari признали ошибку.

По итогам Гран-при Китая были также дисквалифицированы напарник Хэмилтона по Ferrari Шарль Леклер и Пьер Гасли из Alpine. Их болиды весили меньше допустимого минимума.

Гонка прошла 23 марта. Победу одержал австралийский гонщик McLaren Оскар Пиастри.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали срок снятия с России западных санкций

    На Украине сделали неожиданное заявление о потерянных территориях

    В части Ростовской области после падения беспилотников ввели режим ЧС

    На Украине Зеленского сравнили с Гитлером

    На Западе высказались о невозможности наступления мира при Зеленском

    Новорожденного без признаков жизни нашли в канализации в Подмосковье

    Хэмилтон получил дисквалификацию по итогам Гран-при Китая

    Парень посмеялся над романами отца и случайно обнаружил измену матери

    Песков обвинил Европу в нежелании устранять причины украинского конфликта

    В Кремле предрекли приход заинтересованных в мире политиков в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше