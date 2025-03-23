Льюис Хэмилтон получил дисквалификацию по итогам Гран-при Китая

Международная автомобильная федерация (ФИА) дисквалифицировала британского пилота Ferrari Льюиса Хэмилтона по итогам Гран-при Китая «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

Результат спортсмена, который занял шестое место, аннулирован. Это произошло из-за выявленного нарушения технического регламента. Планка днища болида Хэмилтона была стерта больше допустимой нормы. В Ferrari признали ошибку.

По итогам Гран-при Китая были также дисквалифицированы напарник Хэмилтона по Ferrari Шарль Леклер и Пьер Гасли из Alpine. Их болиды весили меньше допустимого минимума.

Гонка прошла 23 марта. Победу одержал австралийский гонщик McLaren Оскар Пиастри.