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11:52, 23 марта 2025Спорт

Определился победитель Гран-при Китая «Формулы-1»

Оскар Пиастри выиграл Гран-при Китая «Формулы-1»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Qian Jun / Globallookpress.com

Австралийский гонщик McLaren Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Китая «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в Шанхае в воскресенье, 23 марта. Вторым стал партнер Пиастри по команде британец Ландо Норрис, отставший от победителя на 9,748 секунды. Тройку сильнейших замкнул еще один представитель Великобритании, Джордж Расселл, выступающий за Mercedes AMG F1. Он проиграл победителю 11.097 секунды.

Первую гонку сезона, состоявшуюся 16 марта в Австралии, выиграл Норрис. Он возглавляет общий зачет пилотов.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Японии с 4 по 6 апреля. Действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен из Red Bull.

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