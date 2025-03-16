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09:41, 16 марта 2025Спорт

Назван победитель стартового этапа «Формулы-1»

Британский пилот McLaren Ландо Норрис выиграл Гран-при Австралии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем стартового этапа «Формулы-1». Результаты доступны на сайте соревнований.

Спортсмен выиграл Гран-при Австралии, который прошел на трассе в Мельбурне. Норрис обошел голландца Макса Ферстаппена из Red Bull, занявшего второе место. Тройку сильнейших замкнул британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Следующее Гран-при «Формулы-1» состоится с 21 по 23 марта. Соревнования пройдут в Шанхае.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является Ферстаппен. Он четырежды выигрывал соревнования.

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