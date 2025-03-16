Назван победитель стартового этапа «Формулы-1»

Британский пилот McLaren Ландо Норрис выиграл Гран-при Австралии

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем стартового этапа «Формулы-1». Результаты доступны на сайте соревнований.

Спортсмен выиграл Гран-при Австралии, который прошел на трассе в Мельбурне. Норрис обошел голландца Макса Ферстаппена из Red Bull, занявшего второе место. Тройку сильнейших замкнул британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Следующее Гран-при «Формулы-1» состоится с 21 по 23 марта. Соревнования пройдут в Шанхае.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является Ферстаппен. Он четырежды выигрывал соревнования.