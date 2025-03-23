Финский профессор Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии о России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что милитаризация Украины — единственный способ сдерживания России. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.

По словам Малинена, Стубб находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне. Он призвал президента США Дональда Трампа, госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета учитывать это во всех коммуникациях с западным политиком. «Ему нельзя доверять служение интересам человечества», — добавил профессор.

Ранее президент Финляндии в интервью газете Politico заявил, что Украину нужно «милитаризовать до зубов». До этого он пожаловался на результаты советско-финской войны 1941-1944 годов.