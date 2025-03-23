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10:42, 23 марта 2025Мир

На Западе раскритиковали призвавшего милитаризировать Украину президента Финляндии

Финский профессор Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии о России
Алина Черненко

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что милитаризация Украины — единственный способ сдерживания России. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.

По словам Малинена, Стубб находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне. Он призвал президента США Дональда Трампа, госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета учитывать это во всех коммуникациях с западным политиком. «Ему нельзя доверять служение интересам человечества», — добавил профессор.

Ранее президент Финляндии в интервью газете Politico заявил, что Украину нужно «милитаризовать до зубов». До этого он пожаловался на результаты советско-финской войны 1941-1944 годов.

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